"Ъ": "Роснефть" получит льготы по НДПИ в Арктике только для создания инфраструктуры

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" по своему арктическому проекту "Восток ойл" получит вычет из НДПИ исключительно в размере затрат по созданию внешней инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщает " Коммерсантъ " со ссылкой на копию протокола совещания первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова с Дмитрием Козаком и Юрием Трутневым.

По информации издания, "Восток ойл" получит десятилетний вычет в размере 600 млрд руб. из НДПИ Ванкорского кластера в размере затрат, понесенных "Роснефтью" на создание дорожной, энергетической и транспортной инфраструктуры, необходимой для добычи сырья на Таймырском полуострове. При этом вычет возникнет в том случае, если цена нефти превысит заложенную в бюджете - 42,4 доллара за баррель марки Urals.

Отмечается, что центром Таймырской нефтегазовой провинции является Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. Таким образом, льготы на строительство инфраструктуры нацелены на начало коммерческой добычи на Пайяхском месторождении.

Собеседники издания подчеркнули, что подобное решение не позволит "Роснефти" направить средства от льгот на строительство трубопровода от Ванкорского кластера на север Таймыра для экспорта нефти по Северному морскому пути. В Министерстве финансов подтвердили, что налоговый вычет можно будет направить исключительно на создание объектов инфраструктуры, перечень которых будет определять Министерство энергетики РФ.

В рамках проекта "Восток ойл" планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. На реализацию проекта "Роснефть" просила льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.