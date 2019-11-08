Мосбиржа увеличила чистую прибыль за III квартал 2019 года на 6,8%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской биржи по итогам июля - сентября 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8% и достигла 5,453 млрд рублей. Об этом говорится в отчете биржи.

Базовая прибыль на акцию в рублях выросла на 6,7% - с 2,27 руб. в третьем квартале 2018 года до 2,42 руб. за отчетный период 2019 года. Чистый процентный доход торговой площадки увеличился на 8,7% за счет реализованных доходов от переоценки инвестиционного портфеля, отмечается в отчете организации. При этом прочие операционные доходы увеличились по отношению к третьему кварталу 2018 года на 161,9%. Как пояснили на Мосбирже, этот показатель отражает перерасчеты по риск-менеджменту.

Операционные расходы Мосбиржи возросли в годовом исчислении на 7,6%, составив 3,775 млрд руб. Показатель увеличился в большей степени за счет прироста численности персонала для реализации новых проектов, в том числе инвестиционного маркетплейса. Как отмечается в материалах биржи, рост операционных расходов сохранился на нижней границе прогнозного диапазона на девять месяцев 2019 года (8%).

Согласно материалам биржи, за третий квартал 2019 года было размещено 164 выпуска облигаций 70 компаний, включая 33 новых эмитента, на общую сумму 680 млрд руб. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на начало ноября составило 1,3 млн.

Комиссионный доход Мосбиржи

Комиссионный доход биржи в третьем квартале вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,1% и достиг 6,399 млрд руб. Это произошло благодаря росту объема комиссий на рынках акций и срочных инструментов, отмечается в материалах торговой площадки.

Комиссионные доходы на рынке акций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 29,8%, до 604,8 млн руб. Объем торгов на этом рынке вырос на 28,3%. Общая капитализация рынка акций по итогам отчетного периода составила 45,47 трлн руб. (681 млрд долларов).

Комиссионные доходы срочного рынка показали рост на 37%, до 774 млн руб. Объем торгов увеличился на 9%. Как пояснили на Мосбирже, к рекордному показателю квартального комиссионного дохода этого рынка привел интерес его участников, который сдвинулся в сторону более дорогих товарных контрактов, объемы которых увеличились на 80,2%, а также изменения ставок комиссии в связи с реализацией проекта "Единый пул обеспечения".

Рынок облигаций продемонстрировал небольшое снижение - комиссионные доходы снизились на 1,4%, до 500,4 млн руб., объем торгов периоде уменьшился на 11,2% в связи с сокращением размещений краткосрочных облигаций Банка России.

"Эффективная комиссия на рынке облигаций сохранилась на прежнем уровне за счет увеличения доли корпоративных облигаций и ОФЗ на первичном рынке. При этом доля первичных размещений в общем объеме торгов снизилась", - отмечается в сообщении торговой площадки.

Валютный рынок за отчетный период продемонстрировал снижение. Его комиссионный доход снизился в третьем квартале 2019 года на 9,5%, до 932,6 млн руб. Объем торгов на рынке упал на 9,4% из-за снижения валютной волатильности.

Комиссионные доходы денежного рынка продемонстрировали небольшой рост - на 0,7%, до 1,651 млрд руб., несмотря на снижение объемов торгов на 9%. Это объясняется увеличением среднего срока сделок репо и изменением ставок комиссии в рамках проекта "Единый пул обеспечения", что положительно повлияло на размер эффективной комиссии.

Доход от расчетно-депозитных услуг в третьем квартале 2019 года году увеличился на 16,1%, до 1,301 млрд руб. Прочий комиссионный доход, основную часть которого составили листинг и прочие услуги, по сравнению с прошлым годом возрос на 7,7%, до 634,8 млн руб.

"Московская биржа добилась в третьем квартале рекордных показателей комиссионного дохода на рынке акций и срочном рынке благодаря росту клиентской активности, в том числе активности частных инвесторов. Такая динамика связана как с благоприятной конъюнктурой на рынке, так и с расширением продуктовой линейки и новыми сервисами, доступными участникам биржевого рынка и их клиентам", - прокомментировал квартальные результаты работы Мосбиржи председатель правления биржи Юрий Денисов.

Он также отметил, что в целях повышения ликвидности инструментов Мосбиржа перевела самые ликвидные корпоративные облигации и некоторые суверенные еврооблигации в режим торгов с частичным депонированием и расчетами T+1 (ранее они торговались только в режиме T0).

"По итогам первых недель мы увидели двузначный рост объемов торгов по этим бумагам. Позитивная динамика российского фондового рынка сохраняется и в четвертом квартале: индекс Мосбиржи обновляет исторические максимумы, и это заставляет нас оптимистично смотреть на результаты компании в текущем году", - сказал Денисов.