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Мосбиржа намерена увеличить в четыре раза число корпораций на валютном и денежном рынках

Мосбиржа производит работу по расширению продуктового предложения и преобразования уже действующих продуктов для привлечения корпораций, отметил ее управляющий директор по денежному рынку Игорь Марич

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московская биржа рассчитывает при помощи внедрения новых продуктов нарастить почти в четыре раза количество корпораций на валютном и денежном рынках . Об этом сообщил журналистам управляющий директор Мосбиржи по денежному рынку Игорь Марич.

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"У нас около 130 корпораций, крупные игроки в значительной степени уже представлены. Мы для себя таргетируем гораздо большее количество. Первый целевой уровень - в районе 500 корпораций, которые <… > могли бы стать прямыми участниками", - сказал он.

По словам Марича, Мосбиржа производит работу по расширению продуктового предложения и преобразования уже действующих продуктов для привлечения корпораций. В частности, на валютном рынке до конца 2019 года планируется запустить "стакан" (таблица лимитных заявок на покупку и продажу ценных бумаг - прим. ТАСС) с задержкой при подаче заявок с расчетами "завтра" и размером лота от $1 млн. Ранее Мосбиржа протестировала такую опцию на "стакане" с расчетами "сегодня". Это позволит совершать операции на рынке с необходимым объемом по лучшей цене, пояснил он.

"Валютный рынок базируется на центральной книге заявок со средним объемом сделки 70-100 тыс. [долларов] в валюте. У корпораций другая модель поведения на рынке - им нужна конверсия крупного объема одной транзакцией. Мы уже запустили "стакан" с задержкой при подаче заявок с расчетами "сегодня" и размером лота от 1 млн единиц валюты. Вместе с участниками рынка решили, что этом же режиме предоставим возможность заключать сделки с расчетами "завтра", - отметил Марич.

Он добавил, что до конца года планируется ввести еще одну новую технологию - платформу RFS [Request For Stream], которая позволит получить лучшую цену сделки на ликвидность свыше $5 млн. Мосбиржа планирует представить пилотный проект маркетплейса для корпоратов в конце 2019 года - начале 2020 года, добавил управляющий директор Мосбиржи по денежному рынку.

"Что касается депозитов с Центральным контрагентом, там вполне нормальные продукты, на него активнее всего приходят. Дальше мы хотим, чтобы было более user friendly (удобным в использовании). Поэтому у нас есть такой проект, как Финансовый маркетплейс, где мы планируем в конце этого - в начале следующего года сделать пилотное решение, которые будет удобнее позволять корпоративным клиентам и размещать деньги, и конвертировать валюту, и, в некоторой перспективе, хеджировать валютные процентные риски пользованием разных деривативов", - сказал Марич, добавив, что стандартизированные производные финансовые инструменты (СПФИ) на данный момент используются банками, однако корпоративным клиентам это тоже может быть интересно.

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