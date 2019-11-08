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Цифровая трансформация 2030

"Россети" начали проект системы предиктивной аналитики в рамках цифровизации

На первом этапе к системе будут подключены питающие центры удмуртского филиала компании "Россети Центр и Приволжье"

ИЖЕВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети Центр и Приволжье" (входит в группу "Россети") начала внедрение системы предиктивной аналитики и удаленного мониторинга для повышения безопасности и надежности работы электросетевого оборудования в рамках пилотного проекта программы цифровизации. Об этом говорится в соглашении компании, подписанного с компанией "Ротек", сообщил корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа.

Внедрение системы предиктивной аналитики на объектах "Россетей" позволит сделать прозрачными производственные процессы для всех уровней менеджмента, получить дополнительный контроль за расходами на обслуживание и независимую оценку качества выполненных работ, а также сократить потери электроэнергии, повысив надежность электроснабжения и укрепив стабильность финансово-экономического положения электросетевых компаний группы, уточняется в сообщении группы.

Подписи под документом в присутствии председателя комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации Павла Завального и главы компании "Россети" Павла Ливинского поставили генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский и генеральный директор компании "Ротек" Иван Панасюк.

На первом этапе к системе будут подключены питающие центры удмуртского филиала компании "Россети Центр и Приволжье" - подстанции "Калашников" и "Пазелы", а также оборудование питающего центра подстанции "Аэропорт".

В срок до 2023 года запланировано подключение оборудования питающих центров производственных отделений "Центральные электрические сети", "Южные электрические сети" и "Глазовские электрические сети" в республике Удмуртия.

"По итогам реализации пилотного проекта будет принято решение о внедрении системы предиктивной аналитики и удаленного мониторинга в других компаниях группы", - сказал ТАСС официальный представитель группы "Россети".

О системе

Прана - российская система предиктивной аналитики, находящаяся более 5 лет в коммерческой эксплуатации. Система позволила провести цифровизацию нескольких энергоблоков и объектов ТЭК в России и Казахстане.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Теги
РоссияЦифровая трансформация 2030
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