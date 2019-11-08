Доходы Сахалина уменьшатся почти на 15 млрд рублей в 2020 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Доходная часть сахалинского бюджета в следующем году запланирована на уровне 162,5 млрд рублей - на 14,7 млрд меньше, чем в 2019 году. Об этом в пятницу сообщила министр финансов региона Анна Харченко во время публичных слушаний по проекту бюджета Сахалинской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

"Доходная часть бюджета Сахалинской области на 2020 год запланирована в сумме 162,5 млрд рублей", - сообщила Харченко, добавив, что 106 млрд рублей из общей суммы доходов составят поступления от нефтегазового сектора.

Расходы в 2020 году, предварительно, составят 166,2 млрд рублей. По словам Харченко, бюджет будет социально ориентированным. Основными источниками внутреннего финансирования дефицита станут остатки средств на счетах.

Доходная часть бюджета региона в 2019 году составляет 177,2 млрд рублей. В правительстве Сахалинской области уточнили ТАСС, что изначально бюджет региона составлял 171,5 млрд рублей. Затем в казну поступили дополнительные 5,7 млрд рублей за счет дополнительных налогов от нефтегазовых проектов. Предполагается, что в течение 2020 года цифры бюджета также будут меняться в сторону увеличения.

В Сахалинской областной думе ТАСС сообщали, что проект бюджета на трехлетний период уже рассмотрен комитетом по бюджету и налогам и рекомендован для принятия депутатам. Рассмотрение бюджета запланировано на 28 ноября, принятие во втором (окончательном) чтении - на 5 декабря.

Изначально на 2020 год доходная часть бюджета прогнозировалась в объеме 136,5 млрд рублей, на 2021 год - 128,9 млрд рублей. Расходная часть на 2020 год - 142,8 млрд рублей, на 2021 год - 135,2 млрд рублей.