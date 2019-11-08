Чистая прибыль Сбербанка за 10 месяцев выросла на 7,9%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла за январь - октябрь 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 7,9% и составила 739,43 млрд рублей. Это следует из материалов банка.

При этом прибыль за октябрь текущего года составила 74,1 млрд руб., что на 1,8% выше показателя прошлого года.

Чистый процентный доход банка снизился относительно 10 месяцев прошлого года на 0,4% и составил 1 трлн 39 млрд руб. В Сбербанке отметили, что на динамику показателя продолжает влиять рост стоимости клиентских пассивов в конце 2018 г. - начале 2019 г.

Чистый комиссионный доход вырос на 8,9% и составил 376,98 млрд руб. Главным драйвером роста стал транзакционный бизнес банка. "На темп роста продолжает влиять график признания расходов по программе лояльности - с 2019 года в рамках сближения учета по РПБУ и МСФО данные расходы банк признает равномерно и к концу года влияние этого эффекта будет нивелировано", - уточняется в пресс-релизе банка.

Операционные расходы выросли на 8,8%. Расходы на резервы за 10 месяцев составили 103,4 млрд руб., что вдвое меньше аналогичного периода прошлого года. Снижение расходов банк объясняет разнонаправленной динамикой валютных курсов в сопоставимых периодах и завершением в июне текущего года реструктуризации задолженности компании Agrokor. Отношение расходов к доходам за 10 месяцев составило 31,8%. Созданные на 1 ноября 2019 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раза.

Активы Сбербанка за январь-октябрь выросли на 3,5% - до 27,96 трлн рублей. При этом за октябрь показатель сократился на 0,7%.

В октябре корпоративным клиентам выдано кредитов на 1,4 трлн руб., что является максимальным показателем с начала 2018 года, а с начала 2019 года - 9,2 трлн руб. Частным клиентам в октябре было выдано 290 млрд руб. кредитов. Объем выдач с начала года составил 2,7 трлн руб.