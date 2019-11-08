Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Миллиардеры в 2018 году потеряли $8,5 трлн

Среди причин такого явления - сильный доллар и волатильность фондовых рынков
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЖЕНЕВА, 8 ноября. /ТАСС/. Суммарное состояние миллиардеров на планете сократилось за 2018 год на $8,5 трлн после пяти лет неуклонного роста. Причинами послужили сильный доллар и волатильность фондовых рынков. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC).

Отмечается, что "из-за сильного доллара и волатильности фондовых рынков состояние миллиардеров уменьшилось на $8,5 трлн после пяти лет роста".

Вместе с тем подчеркивается, что ситуация в различных регионах мира неодинаковая. В Азии зарегистрировано сокращение богатства миллиардеров "после пяти лет существенного роста, в течение которых их состояние выросло в четыре раза". В то же время в Северной и Южной Америке оно несколько выросло за минувший год.

В целом, несмотря на прошлогоднюю общемировую коррекцию, суммарное состояние миллиардеров сейчас более чем на треть (34,5%) превышает показатели пятилетней давности, констатируют авторы исследования. В частности, американские миллиардеры, чьи деловые интересы лежат в секторе технологий, в минувшем году добились больших успехов, чем предприниматели, работающие в других областях экономики, указывают авторы доклада.

За минувшие пять лет в мире на 46% выросло число женщин-миллиардеров.

Как заявил, комментируя публикацию доклада, один из топ-менеджеров UBS Йозеф Стадлер, "бум миллиардеров последних пяти лет сейчас переживает естественную коррекцию". "Более сильный доллар в сочетании с большей неопределенностью на фондовых рынках в обстановке жесткой геополитической окружающей среды создал условия для этого падения", - констатировал он. "Вместе с тем ясно, что бизнес миллиардеров продолжает процветать, - пояснил Стадлер. - Миллиардеры создают и управляют бизнесом, который превосходит по эффективности фондовые рынки".

Теги
Швейцария
Реклама на ТАСС
Сервис подписки в системе быстрых платежей может быть запущен в I полугодии 2020 года
Как сообщили в Национальной системы платежных карт, сейчас он находится в разработке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС