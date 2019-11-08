Сбербанк, "Яндекс", "Газпром нефть", РФПИ, Mail.ru и МТС создадут альянс в области ИИ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сбербанк, "Яндекс", "Газпром нефть", РФПИ, Mail.ru Group и МТС создадут альянс в области искусственного интеллекта, курировать его работу будет Минэкономразвития. Об этом сообщил глава Сбербанк Герман Греф, выступая на конференции "AI Journey 2019".

"В эти два дня мы окончательно конституируем создание альянса российских компаний в области искусственного интеллекта. В состав этого альянса входят шесть российских компаний: "Яндекс", Mail, "Газпром нефть", РФПИ, МТС и Сбербанк", - сказал Греф.

"Это компании, которые взяли на себя лидерство в организации развития этой темы в стране, как одной из самых главных для будущего нашей страны, промышленности и всех отраслей. Сегодня нет ни одной части человеческой деятельности, где искусственный интеллект не привносил бы новые возможности", - отметил глава Сбербанка.

Он сообщил, что проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства.

"Нашим партнером со стороны государства будет вице-премьер РФ Максим Акимов. Принято решение о том, что министерство, которое будет курировать эту тему - будет Минэкономразвития", - добавил Греф.

По его словам, консорциум будет создан в открытом формате и подразумевает участие в нем компаний любых размеров. "Консорциум является открытым, и мы приглашаем все компании в него, от больших до маленьких", - заявил Греф.