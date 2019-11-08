Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер Christofari

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud представили производительный суперкомпьютер Christofari, ресурсы которого будут предоставляться в "облаке" и позволят бизнесу использовать технологии искусственного интеллекта. Презентация суперкомпьютера, который компании представили как самый мощный в России, прошла в пятницу на международной конференции AI Journey в Москве.

Новый суперкомпьютер Christofari назван в честь первого клиента сберегательной кассы в России Николая Кристофари, отметил СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский.

Ресурсы суперкомпьютера Christofari будут доступны с 12 декабря 2019 года пользователям облачного сервиса SberCloud - AI Cloud. Предоставление ресурсов суперкомпьютера в "облаке" даст возможность пользователям максимально удобно и быстро разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта, пояснили в компаниях.

Возможности суперкомпьютеров

Суперкомпьютер - это очень мощный вычислительный комплекс, способный обрабатывать гигантские объемы данных и производить сложные расчеты, причем делать это за рекордно короткое время. Современный суперкомпьютер представляет собой систему, состоящую из модулей памяти, процессоров, накопителей и других элементов, объединенных в вычислительные узлы, связанные между собой сетью.

При этом управляющая система распределяет задания, поступающие от оператора, контролирует загрузку и отслеживает их выполнение. Системы охлаждения и бесперебойного питания обеспечивают беспрерывную работу суперкомпьютеров, которые могут занимать значительные площади и потреблять огромное количество энергии.

Производительность суперкомпьютеров измеряется в специальных величинах - флопсах, то есть в количестве операций с плавающей запятой, которые система может выполнять в секунду. До сих пор в России самым мощным суперкомпьютером был "Ломоносов 2", который демонстрировал производительность на тесте HPL Linpack в 1,85 петафлопса.

Новые возможности для решений в области ИИ

Как отметил Рафаловский, сегодня у бизнеса, государства, научных организаций есть потребность в высокопроизводительных вычислительных мощностях суперкомпьютера для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. "Облако" делает их доступными компаниям вне зависимости от их размера - даже небольшой стартап наравне с крупнейшей корпорацией сможет получить огромные вычислительные мощности и для этого не требуется создавать или наращивать собственную IT-инфраструктуру и нанимать обслуживающих ее специалистов", - подчеркнул он.

Вторая ключевая ценность, по словам Рафаловского, - "это рекордная в России скорость обучения моделей, высокопроизводительных вычислений, соответственно, сокращение time-to-market продуктов, сервисов, а также решения других задач бизнеса и науки". "Тем более что некоторые из задач машинного обучения в принципе нельзя решить без таких значительных вычислительных ресурсов. Это значит, что появление суперкомпьютера на российском IT-рынке откроет доступ к созданию принципиально новых решений и технологий в области искусственного интеллекта", - пояснил он.

Суперкомпьютер Christofari

Суперкомпьютер, созданный специалистами Сбербанка и SberCloud, имеет производительность порядка 6,7 петафлопса.

"Вычислительные мощности и архитектура Christofari дают возможность решать задачи обучения моделей, которые основаны на нейронных сетях, в очень короткие сроки. Использование ресурсов суперкомпьютера повысит эффективность решения задач в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников, чат-ботов и в других задачах", - сказал генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов.

Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в том числе в нефтегазовой, банковской и телекоммуникационной сферах, в ретейле, химии и медицине, метеорологии, спорте и других. В частности, уверен CEO SberCloud, использование суперкомпьютера ускорит и повысит качество анализа геологоразведки ископаемых, создания долговременных климатических моделей, разработки новых лекарств и методов лечения, синтеза белка и расшифровки генома, моделирования воздействия нагрузок на материалы.