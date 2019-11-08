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Греф заявил, что только 4% российских компаний используют облачные технологии

По словам главы Сбербанка, если компания не живет в "облаке", значит, она живет в прошлом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Только 4% российских компаний используют облачные решения в своей работе. Такую статистику привел глава Сбербанка Герман Греф, открывая конференцию AI Journey.

Облачные технологии - это распределенная обработка данных, в которой доступ к компьютерным программам, вычислительным и другим мощностям пользователь получает в режиме реального времени.

"Облачный рынок в России чрезвычайно мало развит. Сегодня, по нашим оценкам, примерно 4% компаний используют облачные решения", - сказал Греф.

Он отметил, что, если компания не живет в "облаке", значит, она живет в прошлом.

"Мы для себя несколько лет назад сказали, что наше "безоблачное детство" закончилось. Наступила эра "облаков". И все наши решения сегодня переведены в "облака", - добавил банкир.

Международный форум Artificial Intelligence Journey (AI Journey) проходит 8-9 ноября в Москве, его участники обсудят, в частности, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта (ИИ), утвержденную президентом России Владимиром Путиным.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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