Сайт "Гранд сервис экспресса" работает с перебоями после запуска продаж ж/д билетов в Крым

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сайт железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс", который 8 ноября открыл продажи билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, работает с перебоями.

"В связи с большим количеством запросов по покупке билетов в Крым на сайте grandtrain.ru время оформления проездных документов может быть увеличено. Специалисты компании работают над решением этой проблемы. Приносим свои извинения пассажирам", - сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

В четверг компания сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Билеты будут стоить от 2966 рублей.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.