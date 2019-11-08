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Трутнев заявил, что механизм плоских тарифов на Дальний Восток скорректируют

При таких тарифах цена авиабилета не зависит от даты покупки и сезона
Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Так называемые плоские тарифы (при которых цена авиабилета не зависит от даты покупки и сезона) на Дальний Восток будут продлены, однако механизм предоставления билетов по ним в дальнейшем будет скорректирован. Об этом сообщил в пятницу журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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Ранее Минтранс РФ говорил о необходимости пересмотреть механизм субсидируемых государством плоских тарифов "Аэрофлота", так как он убыточен для авиакомпании, а также нарушает конкуренцию на дальневосточном направлении. Кроме того, Трутнев выступил против продажи билетов по "плоским тарифам" вахтовикам, так как в Магаданской области они выкупают до 70% таких билетов.

"Мы с [вице-премьером РФ Максимом] Акимовым вчера подписали проект решения. Мы сейчас "плоские тарифы" запустим, но в дальнейшем еще будем немножко корректировать механизм", - сказал Трутнев.

О "плоских тарифах"

В конце октября газета "Коммерсантъ" сообщила, что в правительстве РФ обсуждается частичный переход на коммерчески обоснованный тариф для рейсов "Аэрофлота" между Москвой и городами Дальнего Востока. Сейчас "Аэрофлот" продает билеты в города региона по субсидируемым государством тарифам ("плоским тарифам"), которые убыточны для авиакомпании.

Для открытия продажи авиабилетов по "плоскому тарифу" на следующий год, отмечала газета, "Аэрофлот" каждый год обращается в Минтранс. В министерстве указывали, что так как "Аэрофлот" является коммерческой компанией, то она может самостоятельно принимать решение по продаже этих авиабилетов.

Обычно Минтранс одобряет перевозку по "плоскому тарифу" не позже октября, но в этом году согласование, отмечал "Коммерсант", затянулось, из-за чего компания не может открыть продажу таких билетов на 2020 год.

"Аэрофлот" на 51% принадлежит государству в лице Росимущества.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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