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"АвтоВАЗ" запатентовал интерьер нового внедорожника Lada 4x4 Vision

Среди его авторов значится главный дизайнер автоконцерна Стив Маттин
Внедорожник Lada 4х4 Vision Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Внедорожник Lada 4х4 Vision
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября./ТАСС/. "АвтовВАЗ" запатентовал интерьер нового внедорожника Lada Vision 4x4, впервые показанного на Московском автосалоне в августе прошлого года. Соответствующий документ опубликован на сайте Роспатента.

"Это салон концепта 2018 года 4х4 Vision. Ничего общего с производственными моделями он не имеет", -сообщили ТАСС в пресс-службе "АвтоВАЗа".

Среди авторов интерьера числится главный дизайнер автоконцерна Стив Маттин.

Как ранее сообщал президент компании Ив Каракатзанис, "АвтоВАЗ" планирует выпустить новый внедорожник Lada не ранее 2022 года.

О компании

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Теги
Россия
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