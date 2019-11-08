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Третий энергоблок Калининской АЭС запустили в работу после отключения

В настоящее время функционируют все четыре энергоблока атомной электростанции

ТАСС, 8 ноября. Энергоблок №3 Калининской АЭС в Тверской области, который утром 7 ноября отключили от сети из-за срабатывания защиты трансформатора, снова ввели в работу. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба станции на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Энергоблок №3 Калининской АЭС включен в сеть после завершения краткосрочного ремонта на электротехническом оборудовании. В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Калининской АЭС ТАСС уточнили, что энергоблок включили в 00:19 мск. Изменений радиационного фона на станции и прилегающей территории не зафиксировано.

Третий энергоблок Калининской АЭС был включен в сеть после завершения планового ремонта 4 ноября. В ходе ремонтных работ проведена перегрузка топлива, ремонт реакторного и турбинного оборудования, а также ремонт блочного трансформатора. 7 ноября произошло срабатывание защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем, из-за чего энергоблок отключили от сети в соответствии с технологическим регламентом.

Калининская АЭС - филиал "Росэнергоатома". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции есть четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Теги
РоссияТверская область
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