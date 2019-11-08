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В "Нафтогазе" считают, что судебные споры Москвы и Киева не мешают новому контракту

Исполнительный директор компании Юрия Витренко, отвечая на предложение России "начать отношения по транзиту с чистого листа", заявил, что считает контракт с обособленным оператором именно таким вариантом

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" в пятницу фактически отказала российской стороне в мирном урегулировании судебных споров и считает, что новый контракт с "Газпромом" необходимо заключать на фоне их продолжения. Это следует из заявления исполнительного директора компании Юрия Витренко.

"Наличие открытых споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Хотя бы потому, что новый контракт заключается не "Нафтогазом", а обособленным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы. Это и является следствием анбандлинга (разделения компании - прим. ТАСС)", - написал он на странице в Facebook.

Витренко, отвечая на предложение России "начать отношения по транзиту с чистого листа", заявил, что считает контракт с обособленным оператором именно таким вариантом. При этом он подчеркнул, что "начало с чистого листа бумаги не означает, что старые листы бумаги исчезают", и добавил, что старые иски должны рассматривать суды.

Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" должны вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний, то есть отказу от судебных претензий.

Срок действия текущих контрактов истекает 31 декабря. Москва и Киев ведут переговоры о дальнейшей судьбе транзита газа через Украину. Россия предлагает обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом "Газпром" готов снизить тарифы на поставку газа. В качестве запасного варианта Москва готова продлить транзитный договор на 2020 год.

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