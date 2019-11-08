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Производитель чипсов Lays увеличит на треть мощности в Кашире

Расширение производства позволит создать 174 рабочих места

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 ноября. /ТАСС/. Компания "Фрито Лей Мануфактуринг" планирует провести модернизацию производства чипсов из натурального картофеля в городском округе Кашире, которая позволит увеличить объем выпускаемой продукции на заводе на 27 тыс. т в год, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

"В Кашире на "Фрито Лей Мануфактуринг" сегодня работают 890 человек, расширение позволит создать еще 174 рабочих места. Компания рассчитывает завершить все работы к началу лета 2020 года, но ряд объектов будут запущены и раньше", - сказал он.

Зампред правительства отметил, что в соответствии с инвестиционным соглашением с правительством Московской области "Фрито Лей Мануфактуринг" будут предоставлены льготы на прибыль и по налогу на имущество. По словам Хромова, модернизация производства позволит увеличить объем выпускаемой продукции на заводе на 27 тыс. т, на сегодняшний день предприятие в Кашире изготавливает около 84 тыс. т картофельных чипсов в год.

"Компания "Фрито Лей Мануфактуринг" подписала инвестиционного соглашение с правительством Московской области, в рамках которого она намерена вложить 2,6 млрд рублей в установку двух новых линий по выпуску чипсов, модернизацию инженерных сетей, реконструкцию КПП, расширение административно-бытового корпуса, строительство нового помещения для разгрузки автомобилей. Также в рамках проекта запланирована реконструкция очистных сооружений, системы вентиляции, внешнего и внутреннего газопровода", - пояснили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

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