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Росавтодор получит 70 млн рублей на восстановление дорог и мостов в Приморье после паводка

Их направят на ремонт 55 км автодорог, а также пяти мостов и восьми водопропускных труб

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Росавтодору 70 млн рублей на восстановление автодорог и мостов в Приморье, поврежденных в результате поводка летом 2019 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, средства будут направлены на восстановление 55 км автодорог, а также пяти мостов и восьми водопропускных труб.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что власти Приморья уже потратили 137 млн рублей на ремонт объектов дорожной инфраструктуры, пострадавшей от стихии.

Из-за затяжных дождей с 19 июля в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, где живут около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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