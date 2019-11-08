Бурятия до конца года получит первый транш на строительство третьего моста через Уду

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Бурятия до конца года получит первый транш из федерального бюджета на проект по строительству в столице республики третьего моста через реку Уду, сообщили журналистам в пятницу в республиканском Минтрансе.

Вопрос о строительстве моста на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года подняла журналистка из республики. Позже стало известно, что глава государства поручил правительству решить вопрос по этому объекту. В апреле 2018 года площадку, где будет построен мост, осмотрел занимавший тогда пост министра транспорта РФ Максим Соколов.

"На 2019 год на начало строительства предусматривается более 500 млн рублей", - сказали в министерстве.

Проектная документация готова, сейчас завершается процесс прохождения необходимых экспертиз. В 2020 году приступят к строительству объекта. В целом мост вместе с развязками и сопутствующей инфраструктурой обойдется в 8 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться поэтапно, до 2024 года включительно.

Улан-Удэ расположен на двух берегах Уды и связь между правобережьем и левобережьем осуществляется по двум мостам, расположенным в створе улиц Балтахинова - Бабушкина и проспекта Автомобилистов с расстоянием между ними около 4,5 км. В силу особенностей рельефа правобережной части города основные транспортные магистрали, связывающие мостовые переходы через реку Уда, расположены на достаточном удалении от берега, что создает большие затруднения в движении, образуя ежедневные пробки.

Новый мост соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр города, что решит проблему пробок в центральной части Улан-Удэ. Согласно проекту, пропускная способность моста составит 18 тыс. автомобилей в час. Таким образом, транспортная структура Улан-Удэ получит новую магистраль, разгружающую существующие мосты по улице Бабушкина и по проспекту Автомобилистов, а также современные развязки, улучшающие безопасность и благоустройство сопредельных районов.