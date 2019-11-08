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Песков: в планах Путина нет проведения совещания с нефтяниками по теме налогов и льгот

В планах Путина пока нет проведения совещания с нефтяниками по теме налогов и льгот - Песков.

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Бурятия до конца года получит первый транш на строительство третьего моста через Уду
Он соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, что позволит разгрузить центр Улан-Удэ и решить проблему пробок
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