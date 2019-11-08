Песков заявил, что Россия не получала официальных данных по саммиту АТЭС в США в январе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия пока не получала официальных данных о планах проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в январе на территории США, поэтому рано говорить о возможности участия в нем президента РФ Владимира Путина. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, к нам никаких обращений не было на этот счет. Мы видели сообщения СМИ, но ничего [по официальным каналам] не было", - сказал Песков. На вопрос, поедет ли Путин на саммит, если он пройдет в США, представитель Кремля сказал: "Я не могу ответить, пока не было никаких официальных объявлений".

В четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга сообщило, что власти Соединенных Штатов и Чили обсуждают возможность совместного проведения саммита на территории США в январе. В ноябре 2019 года форум должен был пройти в Чили, однако президент Себастьян Пиньера отменил его из-за массовых протестов.