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Путин 9 ноября выступит на конференции по искусственному интеллекту

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент уделяет немалое внимание вопросам искусственного интеллекта

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу выступит на конференции по искусственному интеллекту и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, "сегодня у президента день непубличный". "Завтра у президента будет несколько рабочих встреч, он посчитал необходимым обязательно выступить перед участниками конференции по искусственному интеллекту, которая сейчас проходит в Москве", - отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что Путин "уделяет немалое внимание вопросам искусственного интеллекта, были приняты определенные решения о том, кто занимается, кто является локомотивом в плане работы по искусственному интеллекту". "Поэтому президент посчитал необходимым обратиться к участникам конференции, не планируется участие президента в дискуссии, в обсуждении, это будет только выступление", - уточнил Песков.

Международный форум Artificial Intelligence Journey (AI Journey) проходит 8-9 ноября в Москве, его участники обсудят, в частности, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта (ИИ), утвержденную президентом России Владимиром Путиным.

"Завтра также запланирован международный телефонный разговор президента", - отметил пресс-секретарь главы государства. Он не уточнил, кто станет собеседником Путина, но обещал предоставить информацию по итогам беседы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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