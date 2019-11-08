Волин заявил, что закон об устойчивом Рунете не повлияет на работу Telegram

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вступивший в силу 1 ноября закон об устойчивом Рунете не отразится на работе мессенджера Telegram. Такое мнение журналистам в пятницу высказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"[Будет] то же самое, что сейчас. А что, у кого-то есть какие-то проблемы?", - сказал он, отвечая на вопрос, какие изменения могут произойти.

С апреля 2018 года Роскомнадзор по решению суда блокирует мессенджер на территории РФ, так как он отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. При этом, суд вынес решение о блокировке сервиса, но не о запрете им пользоваться.

Волин уже отмечал, что мессенджер в своей работе сейчас продолжают использовать многие госструктуры, иначе они потеряют контакт со значительной частью аудитории. По его словам, пользователям Telegram ничего не грозит.