Промсвязьбанк предоставил кредит группе компаний "МИЦ" на 8 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Промсвязьбанк открыл группе компаний "МИЦ" кредитную линию с лимитом 8 млрд рублей сроком на 2,5 года. Данные средства будут направлены на строительство ЖК "Цветочные поляны", сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Средства, привлеченные в рамках сделки проектного финансирования, будут направлены на строительство ЖК "Цветочные поляны", - отмечается в сообщении.

Как отметил директор департамента проектного финансирования Промсвязьбанка Андрей Монахов, содействие развитию строительной отрасли является одной из ключевых задач для банка, заключенное соглашение станет "фундаментом для новых совместных масштабных проектов в будущем". Также достигнуты договоренности о финансировании банком еще одного проекта ГК "МИЦ", который выйдет на рынок в ближайшее время, добавил Монахов.

Как отмечается в пресс-релизе, компании заключили кредитное соглашение с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках изменений в 214-ФЗ.

С 1 июля 2019 года российские застройщики больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.