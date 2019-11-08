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Делегация Хайнаня принимает участие во втором импортном ЭКСПО в Шанхае

В делегацию входят 238 представителей органов власти из городов и уездов Хайнаня, а также еще более 1000 работников 376 предприятий и организаций острова

ХАЙКОУ /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Делегация южной китайской провинции Хайнань принимает участие в проходящей в Шанхае второй Китайской международной импортной выставке (CIIE). Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, в делегацию входят 238 представителей органов власти из городов и уездов Хайнаня, а также еще более 1000 работников 376 предприятий и организаций острова. В их числе внешнеторговые и инвестиционные компании, оптовые и розничные производители и другие.

Как передает "Наньхайван", в дни работы ЭКСПО делегация примет участие в тематических форумах, организованных на площадке выставки.

Вторая Китайская международная импортная выставка проходит в Шанхае 5-10 ноября, в ней участвуют представители свыше 150 стран и регионов мира. Свою продукцию и услуги в павильонах Национального выставочного конгресс-центра (NECC) на площади порядка 360 тыс. квадратных метров представили свыше 3 тыс. китайских и зарубежных компаний.

Впервые выставка проводилась в ноябре 2018 года. Ее организаторами выступают Министерство коммерции КНР и правительство Шанхая.

Теги
КитайХайнань
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