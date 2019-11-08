Зерновой терминал в Приморье стал двухтысячным резидентом льготных условий в ДФО

ТАСС, 8 ноября. Компания, которая намерена построить в Приморье зерновой терминал, стала двухтысячным резидентом преференциальных режимов на Дальнем Востоке, в рамках которых действуют льготные условия для бизнеса. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Аслан Канукоев.

"Двухтысячным стал резидент в Приморском крае - это зерновой терминал в Большом Камне (город на юге Приморья) с объемом инвестиций 900 млн рублей и созданием 94 рабочих мест", - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе КРДВ, терминал сможет принимать, хранить и отгружать несколько видов культур, в том числе пшеницу, рожь, рис, кукурузу. Предполагается, что с помощью терминала зерно будут экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Строительство объекта планируют закончить до 2024 года, его грузооборот составит 3 млн тонн в год.

КРДВ является управляющей компанией для преференциальных режимов: свободного порта Владивосток и 20 территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока. Как пояснил гендиректор корпорации, сейчас в этих зонах уже реализовано 264 проекта, инвесторы вложили в экономику региона более 550 млрд рублей. Общий объем инвестиций по соглашениям с резидентами составляет около 3,6 трлн рублей.

Территории опережающего развития (ТОР) создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест.

Свободный порт Владивосток (СПВ) - территория, которая пользуется особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. К СПВ относятся 16 муниципальных образований Приморского края, в том числе территории и акватории морских портов. Также он распространяется на Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ в Сахалинской области, городской округ Певек в Чукотском АО и городской округ Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае. Данный режим будет действовать в течение 70 лет.