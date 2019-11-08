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Из более 1 тыс. экс-работников завода "Электроцинк" трудоустроены 43 человека

При этом через службу занятости нашли работу 15 человек, еще 28 трудоустроились самостоятельно

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Служба занятости в Северной Осетии трудоустроила 15 бывших работников завода "Электроцинк" во Владикавказе, еще 28 нашли работу самостоятельно. Об этом сообщила в пятницу ТАСС председатель комитета Северной Осетии по занятости населения Альбина Плаева.

После пожара в одном из цехов завода "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК) было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.

"Обратились к нам в общей сложности с 25 октября 2018 года до 20 сентября 2019 года 1111 человек. Из них по сокращению численности штата - 951, признаны безработными из них были 853 человека. Нам известно о 43 трудоустроенных на сегодняшний день. То есть, это люди, которые состояли в службе занятости и снялись с учета, потому что нашли работу через службу занятости - 15 человек, остальные нашли работу самостоятельно", - сказала собеседница агентства.

При этом она отметила, что 43 трудоустроенных работают в Северной Осетии, Краснодаре, Нальчике, Москве и Санкт-Петербурге. Она добавила, что сняты с учета 313 человек, остальные продолжают получать пособие по безработице. "У 313 человек истек срок получения пособия по безработице - шесть месяцев. Они могли найти работу и сняться, либо просто истек срок", - пояснила она.

При этом Плаева подчеркнула, что ежемесячно служба занятости предлагает более тысячи вакансий, из которых условно подходящих бывшим сотрудникам завода - порядка 350-400. "Мы их предлагали и на ярмарке вакансий и предлагаем при регистрации, когда [стоящий на учете человек] приходит каждые две недели на отметку в службу занятости", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что УГМК тоже пыталась устроить на другие предприятия холдинга бывших сотрудников "Электроцинка", но точной информацией комитет Северной Осетии по занятости населения не располагает.

О заводе "Электроцинк"

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. т серной кислоты, а также 307 т кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - 1806.

Цех электролиза, в котором произошел пожар, был построен в 1934 году, компания планировала его модернизировать. Для снижения экологических рисков предполагалось до 2022 года провести замену устаревшего и изношенного оборудования, внедрить современное оборудование с полным контролем производственного процесса. После пожара вновь возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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