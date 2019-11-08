Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин ФРГ не комментирует парламентские процессы по вопросу "Северного потока-2"

В Министерстве экономики и энергетики страны сообщили, что правительство уже в августе внесло законопроект об имплементации Газовой директивы без каких-либо изменений

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Германия приняла к сведению перенос голосования в Бундестаге по поправкам к Газовой директиве ЕС, которые могут смягчить условия эксплуатации "Северного потока - 2". Об этом заявила в пятницу журналистам в Берлине представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

"Мы приняли это к сведению", - сказала она. По ее словам, правительство со своей стороны уже в августе внесло законопроект об имплементации Газовой директивы без каких-либо изменений. От комментариев по работе Бундестага Барон отказалась.

В среду газета Bild сообщила, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили законопроект, который предусматривает смягчающие поправки к реализации Газовой директивы ЕС. Данные поправки позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2".

Заседание по этому вопросу проводилось в ночь на пятницу, однако решения принято не было. Фракция "Альтернативы для Германии" инициировала перенос заседания, так как по законопроекту проголосовали лишь 133 депутата при необходимом кворуме 355 парламентариев.

Теги
Германия
Реклама на ТАСС
Стоимость небанковских сервисов Сбербанка может стать соизмерима с ценой самого банка
Как сообщил первый зампредседателя банка Лев Хасис, большинство из экосистемных компаний Сбербанк создает сам "с нуля"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС