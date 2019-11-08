Кабмин ФРГ не комментирует парламентские процессы по вопросу "Северного потока-2"

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Германия приняла к сведению перенос голосования в Бундестаге по поправкам к Газовой директиве ЕС, которые могут смягчить условия эксплуатации "Северного потока - 2". Об этом заявила в пятницу журналистам в Берлине представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

"Мы приняли это к сведению", - сказала она. По ее словам, правительство со своей стороны уже в августе внесло законопроект об имплементации Газовой директивы без каких-либо изменений. От комментариев по работе Бундестага Барон отказалась.

В среду газета Bild сообщила, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили законопроект, который предусматривает смягчающие поправки к реализации Газовой директивы ЕС. Данные поправки позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2".

Заседание по этому вопросу проводилось в ночь на пятницу, однако решения принято не было. Фракция "Альтернативы для Германии" инициировала перенос заседания, так как по законопроекту проголосовали лишь 133 депутата при необходимом кворуме 355 парламентариев.