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Стоимость небанковских сервисов Сбербанка может стать соизмерима с ценой самого банка

Как сообщил первый зампредседателя банка Лев Хасис, большинство из экосистемных компаний Сбербанк создает сам "с нуля"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Стоимость небанковских бизнесов Сбербанка может стать соизмерима с сегодняшней стоимостью самого банка. Об этом сообщил на пресс-завтраке, организованном банком 7 ноября, первый зампредседателя Сбербанка Лев Хасис.

"Мы считаем, что у нас есть хорошая возможность участвовать в том, чтобы эти бизнесы становились большими и очень ценными. Я думаю, что в будущем стоимость этих небанковских бизнесов будет, возможно, соизмерима с сегодняшней стоимостью Сбербанка. Мы это вполне можем представить", - сказал он.

Тем не менее, он также отметил, что Сбербанк инвестирует в небанковские сервисы большие суммы в абсолютных размерах, но в относительном выражении они не так велики. За все время строительства экосистемы на данный момент банк проинвестировал в них 3% от прибыли за этот же период.

Кроме того, Хасис пояснил, что вопреки мнению о том, что Сбербанк приобретает много компаний, большинство из экосистемных компаний банк создает сам "с нуля". По его словам, из примерно 30 компаний, Сбербанк зашел в капитал только около 10 компаний. Он привел в пример созданные банком ДомКлик, Сбербанк Телеком и другие организации.

Он отметил, что банк определили для себя около двух десятков объединяющих элементов, которые должны присутствовать во всех сервисах экосистемы, чтобы получать синергию. Например, единый идентификатор клиентов Сбер ID, с помощью которого можно зайти в аккаунты сервисов Беру, Sberbank Markets и ряд других.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.

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