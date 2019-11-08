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Kaiserwetter и SAP представили платформу для моделирования работы ветряных электростанций

Новая платформа использует прогнозную аналитику и машинное обучения для обработки сложных и неструктурированных технических, финансовых и метеорологических данных в информацию, доступную для инвесторов

ТАСС, 8 ноября. Немецкая энергетическая компания Kaiserwetter Energy Asset Management представила облачную платформу для анализа данных Aristoteles, способную моделировать работу ветряных электростанций и предсказывать возможные сбои в работе, сообщило издание Windpower Engineering.

Новая платформа, разработанная совместно с компанией SAP, использует прогнозную аналитику и машинное обучения для обработки сложных и неструктурированных технических, финансовых и метеорологических данных в информацию, доступную для инвесторов. Таким образом, заинтересованные компании могут получить оперативные данные о возможных рисках и экономической целесообразности проекта при принятии инвестиционных решений.

Возможности платформы были продемонстрированы ранее в этом месяце генеральным директором Kaiserwetter Ханно Шокличем и руководителем SAP Маркусом Ногой в рамках мероприятия SAP TechEd в Барселоне. Обе компании в настоящее время работают над расширением аналитических возможностей платформы и ее адаптацией для других отраслей энергетики, включая солнечную, гидро- и биоэнергетику.

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