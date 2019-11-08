Компания "Гранд сервис экспресс" в первые часы продала 1500 билетов на поезда в Крым

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" за первые пять часов с начала продаж реализовал более 1500 билетов на поезда в Крым и обратно.

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Об этом говорится в сообщении компании. Это более половины доступных на данный момент билетов. Первый поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря.

"Компания "Гранд сервис экспресс" в первые часы продала более половины билетов на поезда в Крым , - говорится в сообщении компании. - Более 1500 билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда c материковой России на Крымский полуостров и обратно".

Билеты поступают в продажу за 60 суток до отправления поезда. Продажа билетов на поезда в Крым стартовала сегодня в 8 часов утра по московскому времени. Первый билет был выкуплен уже в 8:01 мск., говорится в сообщении компании.

"Первая покупка билета на поезд из города на Неве в Севастополь зафиксирована в 8 часов 01 минуту. Пассажир приобрел его в мобильном приложении перевозчика "ГСЭ Билеты", - отмечается в сообщении. - Утром заработало мобильное приложение "ГСЭ Билеты", а также сервис grandtrain.ru для покупки билетов на сайте перевозчика - "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). Российская транспортная компания выступила инициатором организации пассажирских перевозок в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга".