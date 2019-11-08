Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генеральный директор Gap уходит в отставку

Временно исполняющим его обязанности станет нынешний председатель совета директоров Роберт Фишер

ТАСС, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор американской сети по продаже одежды Gap Арт Пек уходит в отставку. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании.

"Совет директоров Gap Inc. сегодня (7 ноября - прим. ТАСС) объявил, что председатель и генеральный директор Арт Пек покинет свою должность и совет", - говорится в заявлении. Пек работал в Gap на протяжении 15 лет. Временно исполняющим его обязанности станет нынешний председатель совета директоров компании Роберт Фишер.

В заявлении также приводится информация о снижении продаж Gap по сравнению с прошлым годом, причиной которого, по словам руководства, стали "внешние факторы".

Реклама на ТАСС
Бизнес-центр "Орбион" ввели в эксплуатацию в Одинцове
"Орбион" состоит из железнодорожной платформы мультимодального транспортного узла, наземного перехода к территории "Сколково", бизнес-центра и одноименного торгового центра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС