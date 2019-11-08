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"РЖД Логистика" и платформенная компания Чунцина YuXinOu будут развивать "Агроэкспрессы"

Соглашение о совместном развитии сервисов по ж/д доставке российских продуктов питания в Китай было подписано на международной выставке China International Import Expo в Шанхае

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" (дочерняя компания ОАО "РЖД") и платформенная компания Чунцина YuXinOu подписали соглашение о совместном развитии сервисов по железнодорожной доставке российских продуктов питания в Китай, следует из сообщения "РЖД Логистика".

Соответствующий документ был подписан генеральным директором АО "РЖД Логистика" Вячеславом Валентиком и генеральным директором YuXinOu (Chongqing) Logistics Co Чи Дан (Qi Dan) на международной выставке China International Import Expo в Шанхае (Китай), уточняется в сообщении.

Две компании намерены работать над расширением географии специализированного железнодорожного сервиса "Агроэкспресс" и планируют до конца года провести ряд отправок из России в Чунцин.

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2018 году компания обработала 63,2 млн т грузов.

Теги
РоссияКитай
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