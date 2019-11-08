"Росэлектроника" создала "умный фонарь" на солнечных батареях с Wi-Fi и зарядкой гаджетов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" Ростеха начинает продажи многофункциональной уличной станции на солнечных батареях, на которой можно заряжать мобильные устройства и подключаться к Wi-Fi, сообщила пресс-служба Росэлектроники. Как уточнили ТАСС в компании, стоимость такого многофункционального "фонаря" в минимальной комплектации составляет 42 тыс. рублей.

"Накопленной солнечной энергии устройству достаточно как для освещения улиц в темное время суток, так и для круглосуточной зарядки мобильных устройств и организации точки Wi-Fi доступа", - говорится в сообщении.

Помимо освещения улиц, установка способна одновременно заряжать шесть устройств с различными стандартами подключения, всего в течение суток станция может зарядить до 50 полностью разряженных гаджетов. Разработка полностью автономна и не требует подключения к электросети.

Станция также может комплектоваться цифровым информационным табло, уличной цифровой IP-видеокамерой с высокой степенью защиты и устройством для дистанционной передачи видеоматериала. В частности, оборудование может проводить видеофиксацию правонарушений и передавать собранную информацию в единый центр управления "Умного города".

"Помимо расширенного функционала автономные станции позволяют на 30% сократить расходы на городские коммунальные услуги. Поэтому мы прогнозируем высокий спрос на эту продукцию. Мы уже изготовили первую партию из 35 устройств для заказчиков из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов", - приводятся в сообщении слова гендиректора КПЗ "Каскад" (разработчика станции) Руслана Кульбаева.