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В Думе предложили полугодовой переходный период для ввода обязательной маркировки лекарств

Первый замглавы комитета по информационной политике Сергей Боярский отметил, что Москва, Петербург, Казань могут с 1 января полностью встроиться в систему обязательной маркировки, другим же субъектам РФ нужно время

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Установление переходного периода для ввода обязательной маркировки лекарств позволит аптекам ряда регионов лучше подготовиться к новой системе. Такое мнение в пятницу высказал первый замглавы комитета по информационной политике, сопредседатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский.

"Москва, Петербург, Казань, к примеру, могут уже с 1 января следующего года полностью встроиться в систему обязательной маркировки лекарственных препаратов. При этом во многих субъектах ситуация складывается не так оптимистично, некоторые не готовы совсем, им нужно больше времени", - сообщил ТАСС Боярский.

По его словам, сторонники "Единой России" в рамках мониторинга готовности к обязательной маркировке проверили 2912 аптечных организаций в 65 регионах, большинство из которых оказались не готовы к переходу на новую систему с 1 января 2020 года.

Основная проблема, считает он, связана с неготовностью к реформе младшего персонала аптек, который напрямую взаимодействует с гражданами. "Чаще всего они не в курсе темы и не могут проконсультировать людей", - отметил парламентарий.

Руководитель думской рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения Андрей Исаев со своей стороны предложил установить 6-месячный переходный период. "Необходим переходный период, который обеспечит возможность включиться в систему обязательной маркировки для всех, кто не успел встроиться. Такой переходный период нам видится до 1 июля 2020 года, и соответствующий законопроект мы внесем вместе с группой коллег уже на следующей неделе", - уточнил Исаев.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. С 1 октября 2019 года в России началась обязательная маркировка препаратов для лечения "7 высокозатратных нозологий". Обязательная маркировка всех лекарственных средств в России начнется с 1 января 2020 года.

Теги
РоссияБоярский, Сергей Михайлович
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