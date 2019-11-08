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Бизнес-центр "Орбион" ввели в эксплуатацию в Одинцове

"Орбион" состоит из железнодорожной платформы мультимодального транспортного узла, наземного перехода к территории "Сколково", бизнес-центра и одноименного торгового центра

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Введена в эксплуатацию вторая очередь масштабного транспортного хаба в Одинцове, которая представляет собой бизнес-центр "Орбион" в Сколкове, общая площадь торгово-галерейных пространств составляет 34 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

"Первая очередь в виде наземного перехода, платформ, общественного пространства транспортного узла была запущена в мае 2019 года. Вторая очередь в виде бизнес-центра "Орбион", а также торгово-галерейных пространств общей площадью 34 тыс. кв. м, запускается в эксплуатацию в настоящий момент", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, новый транспортный узел "Орбион" в Одинцове представляет собой многофункциональный современный архитектурный комплекс, состоящий из железнодорожной платформы мультимодального транспортного узла, наземного перехода к территории "Сколково", бизнес-центру "Орбион" и одноименному торговому центру - зоне размещения торгово-сервисных предприятий.

"Общая площадь комплекса составляет порядка 65 тыс. кв. м - это делает его одним из крупнейших транспортно-инфраструктурных объектов Московского региона. Количество рабочих мест в целом по объекту - около 2,2 тыс. Проект находится на сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области", - отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, чьи слова приводятся в сообщении.

От Белорусского вокзала до комплекса время в пути на скоростном электропоезде теперь занимает 15 минут. Транспортный хаб выполняет роль входной группы на территорию нового делового кластера, развиваемого структурами группы "Сафмар" на территориях, сопряженных с инновационным центром "Сколково". Объект находится под управлением "Корпорации А.Н.Д.".

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