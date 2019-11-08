ЕК будет внимательно следить за выполнением Газовой директивы 28 странами Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) будет внимательно следить за выполнением европейской Газовой директивы всеми 28 странами-членами сообщества. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева, комментируя немецкий законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС.

Что это значит для "Северного потока — 2"?

В ЕС утвердили поправки к Газовой директиве. Что это значит для "Северного потока — 2"?

"Еврокомиссия будет внимательно мониторить национальное внедрение [Газовой директивы] всеми 28 государствами - членами и следить, чтобы не было никакого несоответствия", - сказала она.

Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung, Бундестаг не смог в пятницу ночью согласовать законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС, которые позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2". По ее данным, за законопроект, подготовленный правящей коалицией Германии, проголосовали 133 депутата при необходимом минимуме 355 голосов.

В предложенном представителями Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии документе отсутствует положение Третьего энергопакета ЕС, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа из третьих стран в государства ЕС должны быть независимые друг от друга компании. В случае с "Северным потоком - 2" "Газпром" является одной из материнских компаний оператора Nord Stream 2 AG.

Ранее Германия добилась значительного смягчения директивы, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком - 2" это сама ФРГ.