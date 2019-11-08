Союз старателей России выступил против вольного приноса золота

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Союз старателей России выступает против допуска частных лиц к добыче золота, потому что это не позволит увеличить объемы добычи драгметалла и будет провоцировать рост преступности, сообщил ТАСС председатель союза Виктор Таракановский.

В конце октября вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обсудил законопроект о добыче золота индивидуальными предпринимателями с золотопромышленниками Магаданской области. Как он сообщал по итогам совещания, представители отрасли в том числе предложили допустить к добыче золота в частном порядке всех граждан РФ.

"Мы категорически против", - сказал Таракановский, комментируя инициативу.

Пилотным регионом для реализации проекта может стать Магаданская область, которая является одним из лидеров по добыче золота в России. Эксперт пояснил, что содержание золота на месторождениях, куда могут быть допущены частные старатели, составляет 0,5 грамма на кубометр песков. По его словам, при таком содержании драгметалла индивидуальному старателю понадобится 100 дней на то, чтобы намыть 50 грамм золота.

В то же время, по данным Таракановского, на Колыме всего 40 месторождений, которые подходят под определенные законопроектом критерии: запасы не должны превышать 10 кг, пески должны залегать на глубине не более 5 метров. С учетом того, что добыча должна будет вестись вручную, без применения механизмов, а заниматься ей на каждом месторождении сможет только один человек, все вольноприносители смогут добыть там максимум 200 грамм золота за сезон. При этом, по данным Минфина, производство золота на аффинажных предприятиях России по итогам 2018 года составило 314,42 тонны, добыча золота достигла 264,41 тонны.

Поэтому, по мнению эксперта, введение в России вольного приноса может привести к воровству, криминализации отрасли и росту преступности в целом. "Воровать будут у тех, кто добывает золото с помощью механизмов: бульдозеров, экскаваторов, самосвалов, мощных промывочных приборов. Вручную сейчас такое золото не намоешь", - сказал Таракановский.

О законопроекте

Согласно поручению, которое президент РФ Владимир Путин дал по итогам встречи с общественностью Дальнего Востока, кабмин должен до 1 марта 2020 года представить предложения по законодательному урегулированию добычи золота индивидуальными предпринимателями. Во время встречи один из ее участников предложил при доработке законопроекта о вольном приносе золота учесть предложения представителей золотопромышленников, в том числе предусмотрев ужесточение ответственности за незаконную разработку недр.

Президент, отвечая ему, заметил, что частные старатели работают там, где компаниям это невыгодно. По его мнению, деятельность индивидуальных золотодобытчиков нужно легализовать, однако необходимо навести порядок в отрасли и выработать определенные правила, чтобы их работа не нарушала права компаний и других частных старателей.