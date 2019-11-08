БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Трехсторонние экспертные консультации РФ, ЕС и Украины по газу стартовали в Брюсселе, передает корреспондент ТАСС с места событий. Российская и украинская делегации прибыли в здании Еврокомиссии, встреча проходит за закрытыми дверями.

Глава российской делегации заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, отвечая на вопросы журналистов, не стал раскрывать детали предстоящих консультаций. "Пройдет техническая встреча, будут обсуждаться рабочие моменты", - сказал он.

Отвечая на вопрос ТАСС, будет ли сегодня определена дата трехсторонней министерской встречи, он заявил: "Решение будут принимать министры, мы можем только предлагать".

По итогам последней министерской встречи, которая прошла в Брюсселе 28 октября и не завершилась конкретными договоренностями, стороны условились провести следующие министерские переговоры до конца ноября.

О переговорах

В конце 2008 года Киев и Москва не смогли завершить разработку нового соглашения о поставках российского газа на Украину. В результате "Газпром" должен был прекратить поставки, но продолжал транзит необходимых объемов газа для выполнения своих обязательств перед европейскими потребителями. "Нафтогаз" начал отбирать часть транзитного газа, что привело к самому серьезному прерыванию поставок газа в Европу в истории в самый разгар зимы.

Россия, Еврокомиссия и Украина ведут консультации по транзиту газа с 2020 года. Однако диалог осложняют судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашением по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год.

Следующий раунд трехсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года запланирован на конец ноября.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".