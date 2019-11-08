Бундестаг проголосует по законопроекту о Газовой директиве ЕС 14-15 ноября

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Германский Бундестаг проголосует по законопроекту об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство 14 или 15 ноября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в комитете по экономике и энергетике парламента ФРГ.

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"Законопроект, предположительно, будет принят Бундестагом на следующей неделе, как ожидается, 14 или 15 ноября", - сообщили в комитете.

Заседание по нему проводилось в ночь на пятницу, однако решения принято не было. Фракция "Альтернатива для Германии" инициировала перенос заседания, так как по законопроекту проголосовали лишь 133 депутата при необходимом кворуме в 355 парламентариев.