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Бундестаг проголосует по законопроекту о Газовой директиве ЕС 14-15 ноября

Ранее по законопроекту проголосовали лишь 133 депутата при необходимом кворуме в 355 парламентариев
Описание
© AP Photo/Michael Sohn

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Германский Бундестаг проголосует по законопроекту об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство 14 или 15 ноября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в комитете по экономике и энергетике парламента ФРГ.

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"Законопроект, предположительно, будет принят Бундестагом на следующей неделе, как ожидается, 14 или 15 ноября", - сообщили в комитете.

Заседание по нему проводилось в ночь на пятницу, однако решения принято не было. Фракция "Альтернатива для Германии" инициировала перенос заседания, так как по законопроекту проголосовали лишь 133 депутата при необходимом кворуме в 355 парламентариев.

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