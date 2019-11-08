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Губернатор Краснодарского края предложил разрешить заправлять сельхозтехнику прямо в поле

Сейчас заправлять сельхозмашины разрешено только на твердых площадках

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил изменить технический регламент эксплуатации передвижных газовых станций и разрешить заправлять сельхозмашины в поле. Об этом он заявил в четверг на совещании по вопросам использования газомоторного топлива в сельском и коммунальном хозяйстве.

Сейчас заправлять сельхозмашины разрешено только на твердых площадках. Даже передвижные заправщики не могут заезжать в поле по существующим нормативам.

"Сельхозпроизводители не могут в разгар полевых работ гнать технику за несколько десятков километров на стационарную заправку. <...> Аграриям нужно разрешить заправлять сельхозмашины в поле", - сказал Кондратьев.

По данным пресс-службы администрации края, председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков поддержал губернатора, отметив, что этот вопрос необходимо проработать.

Краснодарский край является одним из ведущих сельскохозяйственных регионов РФ. Доля Кубани в валовом производстве зерновых в России достигает 12%, в Южном федеральном округе - 45%.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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