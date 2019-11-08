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Международные резервы России за октябрь выросли на 1,9%

Их сумма достигла почти $540,92 млрд

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 ноября 2019 года составили почти $540,92 млрд, что на 1,9% (или на $10 млрд) выше уровня на 1 октября, сообщил Банк России.

По данным регулятора, валютные резервы увеличились на 2,35% - до $433,015 млрд, стоимость монетарного золота выросла на 0,05% и достигла $107,903 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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Россия
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