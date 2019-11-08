Кабмин утвердил порядок расчета тарифов по обращению с отходами, позволяющий снизить цены

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду из факторов, учитываемых при определении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

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Как следует из документа, "компенсация расходов на уплату налога на прибыль не включается в состав расходов, учитываемых в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации", которая является базой при исчислении тарифа.

Постановление также уточняет подход к определению амортизации основных средств и нематериальных активов организаций, работающих в этой сфере: теперь амортизация будет определяться исходя из максимальных сроков полезного использования тех или иных средств и активов.

Как отметили в разработавшей документ Федеральной антимонопольной службе (ФАС), это позволит снижать тариф. "Его сокращение должно произойти за счет того, что теперь расчетная предпринимательская прибыль будет рассчитываться из меньшей базы: из нее исключены налог на прибыль и величина платы за негативное воздействие на окружающую среду", - пояснили в ведомстве.

"Постановление правительства позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым. Ведомство ожидает, что указанные в нем меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время", - заявил замглавы ФАС Виталий Королев, чьи слова приводятся на сайте службы.

О проблеме

Тема тарифов на вывоз коммунальных отходов обострилась на фоне старта в России реформы мусорной отрасли с января 2019 года. Реформа призвана сделать рынок прозрачным, а обращение с отходами - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

Однако в некоторых регионах ценообразование на эту услугу складывалось с нарушениями, что вызывает социальную напряженность. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на эту проблему. Он сказал, что рост тарифов на мусор "не должен быть галопирующим", и если он неизбежен, то на него нужно так реагировать, чтобы "регионы не хулиганили, а вовремя, своевременно и взвешенно принимали решения".

Глава ФАС Игорь Артемьев в середине октября заявил, что в целом ряде регионов корректировка тарифов "в сторону понижения неизбежна". При этом гендиректор реализующего реформу Российского экологического оператора Денис Буцаев считает, что говорить о снижении тарифов до полноценного анализа расходов региональных операторов некорректно.