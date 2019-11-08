Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Кабмин утвердил порядок расчета тарифов по обращению с отходами, позволяющий снизить цены

Налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду исключены из факторов, учитываемых при определении тарифов
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду из факторов, учитываемых при определении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Спецпроект на тему
Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Как следует из документа, "компенсация расходов на уплату налога на прибыль не включается в состав расходов, учитываемых в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации", которая является базой при исчислении тарифа.

Постановление также уточняет подход к определению амортизации основных средств и нематериальных активов организаций, работающих в этой сфере: теперь амортизация будет определяться исходя из максимальных сроков полезного использования тех или иных средств и активов.

Как отметили в разработавшей документ Федеральной антимонопольной службе (ФАС), это позволит снижать тариф. "Его сокращение должно произойти за счет того, что теперь расчетная предпринимательская прибыль будет рассчитываться из меньшей базы: из нее исключены налог на прибыль и величина платы за негативное воздействие на окружающую среду", - пояснили в ведомстве.

"Постановление правительства позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым. Ведомство ожидает, что указанные в нем меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время", - заявил замглавы ФАС Виталий Королев, чьи слова приводятся на сайте службы.

О проблеме

Тема тарифов на вывоз коммунальных отходов обострилась на фоне старта в России реформы мусорной отрасли с января 2019 года. Реформа призвана сделать рынок прозрачным, а обращение с отходами - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

Однако в некоторых регионах ценообразование на эту услугу складывалось с нарушениями, что вызывает социальную напряженность. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на эту проблему. Он сказал, что рост тарифов на мусор "не должен быть галопирующим", и если он неизбежен, то на него нужно так реагировать, чтобы "регионы не хулиганили, а вовремя, своевременно и взвешенно принимали решения".

Глава ФАС Игорь Артемьев в середине октября заявил, что в целом ряде регионов корректировка тарифов "в сторону понижения неизбежна". При этом гендиректор реализующего реформу Российского экологического оператора Денис Буцаев считает, что говорить о снижении тарифов до полноценного анализа расходов региональных операторов некорректно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичАртемьев, Игорь ЮрьевичРоссияНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
ГТЛК планирует закупить два самолета SSJ-100 и пять L-410
Как сообщили в компании, всего на закупку этих и других самолетов и вертолетов планируется потратить 4,9 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС