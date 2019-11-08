Власти Удмуртии поддерживают консолидацию 100% электросетевого хозяйства республики

ИЖЕВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов поддерживает консолидацию 100% электросетевого хозяйства, находящегося на территории республики. Об этом он сообщил журналистам в пятницу по итогам выездного круглого стола комитета по энергетике Госдумы по цифровой трансформации, который прошел в пятницу в Ижевске.

"Впереди у нас амбиции консолидировать все 100% электросетевого актива республики, ну и инвестиции, которые будут как итог. Будем экономить средства за счет эффективности", - сказал он.

Глава региона также отметил, что после продажи "Воткинских электросетей" и большей части имущества "Ижевских электросетей" более 80% электросетевого хозяйства находятся в руках группы компаний "Россети". "Мы за чуть больше года консолидировали более 80% электросетевых наших активов в руках ПАО "Россети". У нас есть планы работы дальше", - добавил он.

В июне "Россети" стали владельцем всех сетевых активов Удмуртии, находившихся в госсобственности, однако на территории республики существует порядка 40 независимых территориальных сетевых организаций, пояснили в компании.

"То, что находилось в госсобственности мы консолидировали, но есть еще и независимые территориальные сетевые организации. Раньше их было гораздо больше, там были и муниципальные, и республиканские, сейчас в основном остались корпоративные, но от них могут быть запитаны в том числе население и другие потребители", - уточнили ТАСС в пресс-службе "Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго".

Процесс консолидации

В 2019 году группа компаний "Россети" в лице МРСК "Центра и Приволжья" купила сетевое хозяйство МУП "Воткинские городские электрические сети". Кроме того, в конце 2018 года дочка "Россетей" выкупила первую часть имущественного комплекса АО "Ижевские электрические сети" за 2,6 млрд рублей. Вторую часть сделки планируется завершить в конце 2019 года.

Основным электросетевым предприятием республики является "Удмуртэнерго" (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья"). Компания осуществляет деятельность по передаче (транспортировке) и распределению электрической энергии от 0,4 кВ до 110 кВ и технологическому присоединению к сетям потребителей Удмуртской Республики. Территория обслуживания составляет 42,1 тыс. кв. км с населением более 1,5 млн человек.