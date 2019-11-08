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Инвестор из КНР намерен вложить более 1 млрд рублей в производство томографов в Татарстане

Проект планируется реализовать в течение пяти лет

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Китайская компания MinFound планирует развернуть на площадке кластера "Фарммедполис Республики Татарстан" производство томографов с инвестициями более одного миллиарда рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент кластера Альберт Гайфуллин.

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"Подписан инвестиционный меморандум. Мы договорились, что в течение пяти лет реализуем проект по локализации производства КТ (компьютерный томограф), ПЭТ (позитронно-эмиссионный томограф) и других продуктов линейки MinFound в городе Казань Республики Татарстан на площадке создаваемого медицинского промышленного парка - на территории международного выставочного центра "Казань Экспо", как наследие WorldSkills. Там есть производственное здание площадью 64 тыс. кв. м - мы выступили с инициативой передать его нам в управление и создать там медицинский промышленный парк. Ориентировочный объем инвестиций - не менее одного миллиарда рублей", - сказал он.

Как уточнил Гайфуллин, меморандум прорабатывался в течение четырех месяцев. Согласно подписанному документу, компания MinFound гарантирует, что она вложит средства в создание производства. Также инвестор будет рекомендовать своим партнерам на территории Китая эту площадку в случае успешной реализации проекта.

Фарммедполис Татарстана, согласно документу, является партнером MinFound на территории России, оказывает содействие в регистрации представительства, в организации взаимодействия с медицинскими учреждениями и регистрации медицинских изделий на территории России. Также российский партнер будет помогать китайскому инвестору выстраивать отношения с дистрибьютерами. Здание, в котором разместится производство, планируется включить с особую экономическую зону (ОЭЗ) "Иннополис". Кластер взял на себя обязательство помочь китайской компании с получением статуса резидента ОЭЗ.

"Сейчас они должны нам скинуть перечень документов для анализа и расчета дорожной карты затратной части, по инвестициям в Россию, на основании чего потом будут поднимать вопрос о выделении бюджета на инвестиции перед советом директоров и переходить к процессу реализации", - добавил Гайфуллин.

Власти Татарстана создали фармацевтический кластер в 2019 году. Его команда занимается привлечением фармацевтических компаний в качестве резидентов на территории социально-опережающего экономического развития и в особые экономические зоны Татарстана.

Об инвесторе

Компания MinFound Medical Systems Co., Ltd, основанная в 2011 году, является производителем компьютерных томографов и позитронно-эмиссионных томографов. Ее штаб-квартира расположена в Шаосине (Китай).

Теги
РоссияКитайТатарстан
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