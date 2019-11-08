Рафаловский: "облачный" рынок в России растет по 40% в год

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Проникновение "облачных" технологий в российский бизнес велико - рынок "облаков" в РФ растет на 40% ежегодно, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

"Россия в "облачных" технологиях пока отстает от лидеров, таких как Китай и США, однако мы растем стремительно - по 40% в год. Проникновение "облаков" в бюджеты компаний очень большое", - отметил он.

Ранее Рафаловский рассказал о разработанном Сбербанком суперкомпьютере Christofari, создание которого и было направлено в том числе на удовлетворение потребностей рынка в использовании "облачных" технологий и искусственного интеллекта.

В свою очередь генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов отметил, что создание такого суперкомпьютера мотивировано желанием компании разработать устройство, способное решать огромное количество задач с применением "облачных" технологий и искусственного интеллекта. "Мы наложили два тренда друг на друга - "облако" и искусственный интеллект, и получили мощнейший суперкомпьютер, способный решать задачи для бизнеса из любых сфер экономики", - подчеркнул он.

Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud презентовали производительный суперкомпьютер Christofari, ресурсы которого будут предоставляться в "облаке" и позволят бизнесу использовать технологии искусственного интеллекта. Как пояснили в компаниях, Christofari мощностью 6,7 петафлопса - самый производительный суперкомпьютер в России в настоящее время.