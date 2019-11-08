Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рафаловский: "облачный" рынок в России растет по 40% в год

При этом исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка отметил, что Россия в "облачных" технологиях пока отстает Китая и США

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Проникновение "облачных" технологий в российский бизнес велико - рынок "облаков" в РФ растет на 40% ежегодно, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

"Россия в "облачных" технологиях пока отстает от лидеров, таких как Китай и США, однако мы растем стремительно - по 40% в год. Проникновение "облаков" в бюджеты компаний очень большое", - отметил он.

Ранее Рафаловский рассказал о разработанном Сбербанком суперкомпьютере Christofari, создание которого и было направлено в том числе на удовлетворение потребностей рынка в использовании "облачных" технологий и искусственного интеллекта.

В свою очередь генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов отметил, что создание такого суперкомпьютера мотивировано желанием компании разработать устройство, способное решать огромное количество задач с применением "облачных" технологий и искусственного интеллекта. "Мы наложили два тренда друг на друга - "облако" и искусственный интеллект, и получили мощнейший суперкомпьютер, способный решать задачи для бизнеса из любых сфер экономики", - подчеркнул он.

Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud презентовали производительный суперкомпьютер Christofari, ресурсы которого будут предоставляться в "облаке" и позволят бизнесу использовать технологии искусственного интеллекта. Как пояснили в компаниях, Christofari мощностью 6,7 петафлопса - самый производительный суперкомпьютер в России в настоящее время.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сбербанк: развитие "облачных" сервисов необходимо для любой успешной экосистемы
Ранее Сбербанк и дочерняя компания SberCloud анонсировали создание суперкомпьютера Christofari
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС