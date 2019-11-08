Зона свободной торговли между Сингапуром и ЕС начнет действовать с 21 ноября

СИНГАПУР, 8 ноября. /ТАСС/. Соглашение о зоне свободной торговли между Сингапуром и Европейским союзом вступает в силу с 21 ноября. Об этом объявили в пятницу министр коммуникаций и информации республики С. Исваран, курирующий в правительстве также вопросы внешней торговли, и комиссар по торговле Европейской комиссии Фил Хоган

"Это будет отличной возможностью как для сингапурских, так и для европейских компаний, особенно малых и средних", - отметил С. Исваран. Документ предусматривает снятие таможенных ограничений на поставки 84% наименований сингапурской продукции в ЕС, остальные будут сняты в течение 3 - 5 лет, рассказал министр. С. Исваран также отметил, что стороны "устраняют препятствия для инвестиций и торговых отношений в экологически безопасных технологиях".

Данное соглашение стало для Евросоюза первым подобным договором со странами - членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).