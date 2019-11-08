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Обновлено 

В работе сервиса "Сбербанк онлайн" произошел сбой

Большинство столкнувшихся с проблемами не может войти в систему

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пользователи сервиса "Сбербанк онлайн" сообщают о проблемах в его работе. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В колл-центре банка подтвердили, что "сейчас могут возникать трудности со входом в "Сбербанк онлайн".

Неполадки в работе "Сбербанк онлайн" стали наблюдаться примерно с 16 часов. Большинство столкнувшихся с проблемами пользователей (75%) сообщают, что не могут войти в систему, а 15% жалуются на сбой в работе всех сервисов. По информации Downdetector, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Краснодаре и других городах.

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