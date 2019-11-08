ФАС пресекла в 2018 году свыше 800 случаев незаконного повышения тарифов ЖКХ

ГОРКИ, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым доложил ему о ситуации с тарифами в сфере ЖКХ, где, благодаря изменениям в законодательстве, в перспективе появилась возможность снижать цены за услуги.

"После того, как по вашему поручению были приняты федеральные законы, которые устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством РФ, мы выявили уже около 100 случаев таких попыток, после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы их пресекли, и собственно миллионы российских граждан не получили повышения этих тарифов уже в этом году только потому, что было принято новое законодательство", - сказал Артемьев.

Он отметил, что в некоторых случаях тарифы "повышать можно, но только с разрешения правительства и ФАС". По его словам, только в прошлом году ФАС удалось пресечь свыше 800 фактов незаконного повышения тарифов. "Вакханалия 90-х и 2000-х годов - а только в прошлом году таких превышений было более 800 - она прекращена", - сказал глава антимонопольного ведомства.

По его мнению, в ситуации с долгосрочными тарифами нет никакого смысла каждый год устанавливать новые. "Установив один раз, по принципу "инфляция минус", утверждено вами, утверждено правительством РФ, мы тем самым будем не повышать, а снижать в подавляющем большинстве, в 90% случаев эти тарифы будут снижаться",- добавил он.