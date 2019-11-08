Косачев предложил перенимать опыт Самары в международном экономическом сотрудничестве

САМАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил перенимать опыт Самарской области в сфере международного экономического сотрудничества. Такое заявление он сделал в пятницу во время выездного заседания комитетов Совета Федерации по международным делам и экономической политике в Самаре.

"Самарская область один из мощных в экономическом отношении и в сфере международного экономического сотрудничества субъектов РФ, с очень мощными экспортными проектами, уникальным опытом, который, конечно же, подлежит изучению и, в хорошем смысле слова, тиражированию в тех случаях, когда другие субъекты федерации только начинают эти заниматься", - сказал Косачев.

Во время заседания министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов рассказал, что Самарская область имеет стабильные торгово-экономические отношения более чем со 100 странами мира, основными торговыми партнерами являются КНР, Украина, США, Казахстан, Германия и Турция. Основными экспортными товарами являются транспортные средства, продукция химической промышленности.

Основной объем иностранных инвестиций поступает в отрасли топливной промышленности, обрабатывающего производства, строительства, машиностроения и металлургического производства. В регионе работают компании Alcoa (США), занимающееся модернизацией металлургического производства на ОАО "Самарский металлургический завод"; концерн General Motors (США), имеющий совместное производство по выпуск легковых автомобилей, канадская корпорация Magna International, реализующая проекты по организации нового автосборочного производства в Тольятти, и другие компании.

"Самарская область входит в десятку регионов РФ с самым высоким объемом валового регионального продукта (ВРП), который составляет около 2% суммарного ВРП по всем субъектам страны. А значит, наш вклад в общее дело должен быть еще более заметным, чем у многих других. Мы здесь чувствуем свою ответственность", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.