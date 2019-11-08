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Реформа ОСАГО

ЦБ ожидает удорожания ОСАГО на 20-25% при повышении лимита выплат за вред здоровью

Речь идет о повышении лимита до 2 млн рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО. Об этом на парламентских чтениях в Совете Федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

"Если до 2 млн [рублей] - изначально у нас была оценка порядка 16-17%. Мы сделали досчеты, вышли где-то на 20-25%", - сказал он, отвечая на вопрос, как изменится тариф ОСАГО при росте лимита выплат за вред жизни и здоровью.

По словам Чистюхина, говорить о линейном влиянии отмены коэффициентов мощности и территории пока сложно. Коэффициент мощности оценивается примерно в 30% от текущего тарифа, территориальный - около 40%, отметил он.

Зампред ЦБ подчеркнул, что законопроект об ОСАГО не предполагает значительного изменения срока полиса.

"По поводу срока полиса в настоящее время дискуссия активно не ведется. Предполагается в рамках законопроекта, что все подходы к срокам останутся, как они есть. Хотя были разные предложения как по максимальному сокращению срока полиса, так и по увеличению больше года", - добавил Чистюхин.

О законопроекте

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение и "иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда".

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется - страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746-4942 рубля. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор. В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого - сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых. В октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта. В палате парламента отмечали, что данная инициатива вызвала "серьезную полемику".

Теги
РоссияРеформа ОСАГО
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